Восстановят авиасообщение? Как прошли переговоры России и США в Стамбуле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

После встреч в Эр-Рияде стороны наметили три главные точки на пути к миру в Восточной Европе.

На этот раз встречаются в российском генконсульстве. Предыдущие консультации были на территории американского дипломатического представительства в Турции.

И, как ранее заявил наш посол в США Александр Дарчиев, обе стороны преследуют общую цель — избавиться от токсичного наследия бывшей администрации Белого дома.

Все эксклюзивные подробности из Стамбула — в материале корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Итоги этих переговоров журналисты ждут у здания российского консульства. Закрытый формат и почти никаких инсайдов.

«К зданию консульства подъезжает машина нашего посла. Нормализация отношений России и США — это многоступенчатый процесс. И длится он будет долго. Один из этапов — восстановление полноценных дипломатических связей. Сейчас это главная цель таких — закрытых встреч», — сообщил обозреватель Игорь Балдин.

Через 20 минут со стороны главной улицы Таксим появляется авто с американской делегацией.

«Еще три года назад здесь, в Стамбуле, можно было договориться. Почти все пункты мирного плана были согласованы с украинской стороной, но в дело вмешался Борис Джонсон и история приняла совсем другой оборот», — добавил журналист.

Из-за ворот видно, как машина авто американской делегации паркуется у парадного входа консульства. Разговор обещает быть долгим и предметным.

Россию представляет наш новый посол в США Александр Дарчиев, Америку — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Общий язык найти им несложно: во-первых, дипломаты уже встречались в феврале, есть конкретные наработки; во-вторых — Дарчиев прекрасно говорит по-английски, а Коултер — по-русски.

«Ключевые вопросы — это экономика, дипломатические активы. Эта беседа — возможность обозначить важные вопросы для каждой стороны, понять, кто и на какие компромиссы готов пойти. По сути, это формирование общей повестки», — объяснил политолог и востоковед Низар Фассах.

Главная задача Дарчиева и Коултер — восстановить полноценную работу наших диппредставительств: речь тут и о визах, и банковских услугах, и о численности дипломатов.

Америка уже готовится доукомплектовать свои посольства для выдачи виз россиянам. Отдельной строкой — возвращение дипломатической собственности в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, всего, что незаконно конфисковали еще при Обаме и Байдене.

«Администрация Трампа хочет восстановить отношения с Москвой по экономическим причинам. Они понимают, что Россия многое может предложить США и, в отличие от Европы, Белый дом не хочет упускать эти возможности», — считает политолог Гарланд Никсон.

После встреч в Эр-Рияде стороны наметили три главные точки на пути к миру в Восточной Европе. Что, кроме дипломатии: не бить по объектам энергетики — эту договоренность Киев, правда, уже не единожды срывал, а еще в перспективе вернуть зерновую сделку. Ее главным бенефициаром была Турция, именно поэтому Стамбул так заинтересован в успехе этих переговоров.

«А что Европа? Когда-то она была важной частью переговорного процесса по Украине. Тут можно вспомнить „нормандский формат“ и „Минск“. Но теперь на нее уже не смотрят как на надежного партнера и все решения сообщают постфактум», — заключил обозреватель.