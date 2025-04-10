«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение
Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Прежде актер стал виновником ДТП со смертельным исходом.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение после выхода из тюрьмы. Об этом заявил сам актер корреспонденту 5-tv.ru.
«Нет. Не хочу», — ответил Ефремов.
Кроме того, актер заявил, что никаких творческих планов на ближайшее время у него нет. Пока артист только ходит отмечаться в надзорных органах по месту пребывания.
Ответил актер и на вопрос о здоровье. Сказал, что чувствует себя «не очень».
Михаила Ефремова покинул исправительную колонию 9 апреля по УДО. Артист попал в тюрьму после участия в ДТП в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. За рулем второго транспортного средства был курьер Сергей Захаров, который от полученных травм скончался в больнице.
Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Ефремов после освобождения.