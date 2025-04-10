Фото: Коновалов Алексе/ТАСС

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ВСУ продолжают нарушать 30-дневное соглашение о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры.

Украинские боевики совершили 11 нападений на объекты энергетической инфраструктуры России за минувшие сутки. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Таким образом, ВСУ продолжают нарушать договоренности между странами о прекращении атак на энергообъекты.

В этот раз боевики выбрали для обстрелов точки в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской, Брянской, Запорожской, Курской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

В ЛНР после атаки боевиков без электричества остался Стахановский завод по изготовлению ферросплавов, а в Херсонской области от электроснабжения отключились пять тысяч человек в шести населенных пунктах.

В Курской области без электричества остались более 600 человек, а в Брянской — перестало поступать обеспечение в трансформаторной будке.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.