В День космонавтики в Москве поженятся 400 пар

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столице 12 апреля тожественную церемонию можно провести в необычном месте, например, в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Более 400 пар поженятся в Москве в День космонавтики. Об этом порталу mos.ru рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«12 апреля уже несколько лет подряд входит в число самых популярных дат для заключения брака в Москве. Это знаковый для страны праздник, связанный с открытиями и верой в будущее, поэтому многие пары выбирают этот день для торжественного начала совместной жизни. <…> Всего в День космонавтики в столице официально зарегистрируют отношения более 400 пар», — объяснила Ракова.

Заместитель мэра отметила также, что 12 апреля 1961 года в столице поженились 12 тысяч пар.

Всего в Москве открыто более 50 необычных площадок для проведения свадебных церемоний. Это и дворцы, и усадьбы, и музеи. В День космонавтики одним из самых популярных мест для свадеб становится павильон «Космос» на ВДНХ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в кинопарке «Москино» прошла первая церемония бракосочетания.