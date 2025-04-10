Осторожно, объектив! Как заклеивание камеры на смартфоне может спасти от мошенников
МВД: Заклеенная камера на смартфоне снижает угрозу атаки кибермошенников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Видеозвонок от преступников может помочь им осуществить незаконные действия.
Заклеивание объектива камеры на смартфоне снижает вероятность стать жертвой кибермошенников. Об этом изданию aif.ru рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
По словам представителей ведомства, например, видеозвонок от преступников может помочь ему осуществить незаконные действия.
«Нескольких секунд может быть достаточно для того, чтобы создать дипфейк, а потом от его имени раздавать сотрудникам указания. Вы будете уверены, что вам дал указание ваш руководитель, и выполните все необходимые действия», — объяснили в УБК МВД РФ.
Представитель МВД предупредил о том, что и голос можно синтезировать, чтобы потом использовать его для противоправных действий.
Кроме того, на смартфоне может быть установлена вредоносная программа, которая способна работать с камерами на устройстве удаленно. Зная о такой опасности, на зараженные телефоны потерпевших ведомство заклеивает камеры, чтобы перестраховаться и избежать неприятных последствий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, россиян предупредили о мошенниках, занимающихся клонированием аккаунтов.