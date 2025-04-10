Количество мест в школах искусств Москвы увеличили
Количество мест в школах искусств Москвы увеличили в полтора раза
Фото: mos.ru
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В учреждениях начинается приемная кампания.
В этом году количество вакантных мест в школах искусств Москвы было увеличено в полтора раза — в настоящее время начинается приемная компания. Об этом сообщил портал mos.ru.
«По запросам родителей мы увеличиваем количество мест… на предпрофессиональные программы и рассматриваем эти заявления в приоритетном порядке», — рассказал Алексей Фурсин.
А 12 и 13 апреля 2025 года в столичных школах искусств состоится акция «Выходные открытых дверей». Мероприятие пройдет впервые. На этих встречах, родителям и детям расскажут о главных направлениях обучения в школах искусств столицы, программах, раскроют детали работы приемных комиссий.
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