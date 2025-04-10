Ученые Австралии оживили мозг умершего композитора

Фото, видео: 5-tv.ru

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С его помощью уже пишется музыка.

В Австралии доказали существование жизни после смерти. Ученым удалось оживить мозг умершего композитора и с его помощью создать новую музыку.

Вот, как они это объяснили: несколько лет назад нейробиологи взяли образцы крови у музыканта, когда он был еще жив. С их помощью они создали стволовые клетки, а потом и искусственный орган, имитирующий человеческий мозг. К ним подключили специальные приборы, которые считывают сигналы и превращают их в музыку.

«Я использовал его мозговую активность, с помощью которой стало возможным сочинять музыку. В 2015 году я сам создал нейронные сети, мы подключили их к аналоговым модульным синтезаторам и выступали с получившимся произведением перед всем миром», — рассказал художник Гай Бен-Ари.

Ученые заявили, что будут наблюдать за тем, смогут ли стволовые клетки умершего композитора меняться или учиться со временем, чтобы сочинять музыку лучше. Хотя эксперты подвергают сомнению даже создание мини-мозга, который передает сигналы для создания мелодии.