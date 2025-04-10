Переговоры между Россией и США стартуют в Стамбуле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Стороны обсудят работу дипломатических миссий.

Новый раунд переговоров между Россией и США начинается в Стамбуле. Главной темой обсуждения станет работа дипломатических представительств. Встреча делегаций пройдет в российском генконсульстве. В эти минуты там работает корреспондент «Известий» Игорь Балдин. Он расскажет об обстановке в преддверии консультации.

Совсем немного остается до начала этой встречи. Она будет проходить здесь в здании Российского генконсульства в Стамбуле. Журналисты будут ждать итогов переговоров снаружи, поскольку они проходят в закрытом формате.

Нашу сторону представляет недавно назначенный посол в Америке Александр Дарчиев. Его американская визави — Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря США. Общий язык им найти несложно. Во-первых, дипломаты уже встречались в феврале, есть конкретные наработки. Во-вторых, Дорофеев прекрасно говорит по-английски, а Коултер — по-русски.

Нормализация отношений России и США — это многоступенчатый процесс, и длиться он будет долго. Один из этапов — восстановление полноценных дипломатических связей. Сейчас это главная цель таких закрытых встреч.

Еще до первого президентства Трампа начались бесконечные санкции высылки российских дипломатов из США по любым надуманным предлогам. Теперь главная задача Александра Дарчиева и его американской визави — восстановить полноценную работу наших посольств. Речь тут и о визах, и о банковских услугах, и о численности дипломатов. И вот пока журналисты готовятся к встрече, приходит первая новость.

США готовы к укомплектации посольств для выдачи виз россиянам. Конечно, пока обе страны к таким встречам относятся осторожно, со сдержанным оптимизмом. На Украине все еще тонны американского оружия. Разведданными с Киевом делятся, Starlink работает — до оттепели далеко, но первые шаги к разморозки отношений делают прямо сейчас.

От здания посольства заезжают автомобили, члены делегации. Мы занимаем верхнюю точку в соседнем здании, чтобы можно было за всем внимательно наблюдать и не упустить никаких деталей.