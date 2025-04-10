В Эстонии могут запретить православную церковь

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frauke Scholz; 5-tv.ru

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Ее заставляют разорвать отношения с Московским патриархатом.

Эстонскую православную христианскую церковь могут запретить из-за антироссийской риторики государства. Ее на законодательном уровне хотят обязать разорвать связи с Московским патриархатом.

Соответствующий документ утвердил парламент. В тексте особенно подчеркивается, что с этого момента церковь должна ограничить экономические связи с религиозным центром в России, так как она «является враждебным для Эстонии государством».

В противном случае — придется готовиться к суду. На выполнение условий дали два месяца.