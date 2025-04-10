В Латвии начали проверять знание языка у получивших еще в 1990-х годах ВНЖ россиян

Фото, видео: 5-tv.ru

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Теперь они должны сдавать экзамены.

В Латвии стартовала новая волна сдачи экзаменов по латышскому языку для граждан России. Теперь свои знания должны подтверждать те, кто получил вид на жительство еще в 1990-х. В основном, это семьи военных пенсионеров, которые служили в Советской армии.

«Если ты не сдаешь экзамен, тебя либо депортируют, или вынуждают к тому, что ты уедешь. Но самое главное — тебя вычеркивают из социальной системы: у тебя отнимают льготы на транспорт, ты не можешь вызвать бесплатно скорую помощь», — перечисляет поэт и журналист Вадим Авва.

Сдать экзамен довольно сложно даже тем, кто языком владеет свободно. Попытки всего две. Если оба раза окажутся провальными, человек должен будет покинуть Латвию, либо его депортируют. Также пожилым людям нужно будет заполнить анкету на латышском языке. Там 50 вопросов. В основном, они касаются операций с криптовалютой, публикаций в соцсетях, а также отношения к СВО.

«Вы будете вынуждены раз в год пролезать в угольное ушко, оформлять анкету. Если я так не считаю, мне нужно будет по существу идти поперек своей совести только затем, чтобы остаться в Латвии, не расстаться со своими детьми, со своей квартирой…» — объясняет Игорь Пименов, бывший депутат сейма Латвии.

При этом россиянам и белорусам, у которых есть вид на жительство, запретят покупать недвижимость в Латвии. Ранее такой запрет планировалось ввести только для тех, у кого ВНЖ нет. В Минюсте заявили, что отнимать имущество ни у кого не будут, но и купить новую квартиру или дом граждане России и Белоруссии не смогут.