Мощный удар был нанесен по военной инфраструктуре на Украине
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Фото, видео: Reuters/Vladyslav Sodel; 5-tv.ru
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Взрывы прогремели в нескольких областях страны.
Военную инфраструктуру Украины этой ночью атаковали десятки ударных беспилотников. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве, Одесской, Харьковской, Сумской областях. Под ударом оказались и объекты в столице Незалежной.
Предположительно в одном из районов Киева взорвался склад с боеприпасами ВСУ.