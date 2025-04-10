На юге России обнаружен способный разрушать фундаменты домов сорняк из Европы

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Специалисты уже начали борьбу с «Богемской рейнутрией».

Распространенное в Европе опасное растение «Богемская рейнутрия» было обнаружено в южных регионах РФ. Об этом РИА Новости рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада Москвы Юлия Виноградова.

«Этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас. Этот вид причиняет большие неудобства при строительстве, у него очень мощная корневая система, которая способна разрушать фундаменты», — отметила эксперт.

Интересно, что в европейских странах, в случае обнаружения на месте строительства рейнутрии, подрядчик сразу поднимает стоимость работ. По словам Виноградовой, в России растение распространяется, в частности, в Кисловодске, но ученые уже начали борьбу с ним.

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