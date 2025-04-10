Все уйдет в жир: названа самая опасная для печени еда

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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Речь идет даже о растительных продуктах.

Сохранить здоровье печени поможет меньшее потребление как жареных продуктов, так и тех, в которых высокая доля животных жиров. Этим в беседе с изданием Газета.ру поделилась врач-диетолог Александра Суржик.

Такие органические вещества, например, есть в жирной свинине и в баранине. По словам врача, необязательно полностью исключать подобные блюда из рациона, достаточно сократить их количество.

Специалист отметила, что существуют «скрытые» природные жиры, которые содержатся в закусках из мяса, колбасах, паштетах, сосисках и кондитерских изделиях с кремом. Они также вредны для организма.

В то же время врач напомнила о пользе растительных жиров, поддерживающих работу печени и отлично стимулирующих желчеотделение. Но во всем нужно знать меру, ведь даже полезное оливковое масло в больших количествах может отложиться на талии.

При наличии диагностированного заболевания печени рацион нужно устанавливать совместно с лечащим врачом, поскольку диета подбирается в зависимости от патологии.

«Голодание, длительные интервалы между приемами пищи тоже могут вызывать неприятные симптомы со стороны печени», — сообщила диетолог.

К тому же она добавила, что лишний вес негативно сказывается на состоянии жизненно важного органа, а «чудо-соки», биологически активные добавки, «чудо-кисели» и прочие подобные средства не окажут никакого эффекта. Эксперт заявила, что печень не нуждается в дополнительной чистке при наличии в жизни физической активности и сбалансированного питания с достаточным уровнем клетчатки.

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