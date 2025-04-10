«Прожил на полную катушку»: Владимир Сычев с ностальгией вспомнил свои 90-е

Актер Владимир Сычев: в 90-е я жил на полную катушку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В это время артист только окончил институт.

В «лихие 90-е» актер Владимир Сычев наслаждался жизнью. В этом он признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Где наши деньги» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Несмотря на то, что для многих распад СССР стал сложным периодом в жизни, артист отметил, что лично для него это были хорошие годы.

«80% нашей страны в 1990-е годы жили плохо, голодали, недоедали, и в общем все было сложно. У меня 1990-е прошли, на самом деле, очень круто», — отметил он.

По словам Сычева, в это время он получил высшее образование, поэтому, вероятно, мог начать взрослую жизнь.

«Во-первых, я в институт в конце 1980-х поступил, а в 1990-е закончил. Во-вторых, у меня там все так складывалось замечательно. 1990-е очень любил. Для меня это была романтика. Я их прожил на полную катушку, с высоко поднятой головой», — пояснил актер.

Артист добавил, что криминал, с которым по большей части ассоциируются эти годы, на самом деле не преувеличен.

«Конечно, было много всего такого сложного», — сказал Сычев.

Актер привел в пример слова героя фильма «Бумер» режиссера Петра Буслова: «Не мы такие — жизнь такая».

Он уверен, что нелегкая ситуация в стране фактически повлекла за собой естественный отбор.

«К сожалению, наша страна (после распада СССР. — Прим. ред.) была поставлена в такое положение, что выживали сильнейшие», — отметил собеседник.

Современное поколение Сычев описал лаконично: «Парниковые они все, знаешь, ненастоящие».

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда «Физрука» Владимир Сычев назвал свои главные победы.