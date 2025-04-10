Жест доброй воли? Трамп приостановил действие торговых пошлин

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Ohde; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аналитики считают, что на это решение могло повлиять сильное падение акций американских компаний. Президент США же аргументировал свои действия иначе.

Торговые пошлины Дональда Трампа, которые обрушили мировые рынки, — продержались всего неделю. Президент США накануне вечером внезапно смягчил риторику и поставил ограничения на паузу. Послабления будут действовать 90 дней и коснутся 75 государств. Для них теперь установлена единая пошлина в размере 10%.

На решение Трампа, по данным СМИ, могло повлиять катастрофическое падение акций американских компаний. Фондовый рынок после введения пошлин — вошёл в крутое пике. Впрочем, сам президент преподнес все как «жест доброй воли». И что пауза позволит странам договориться о новых условиях торговли.

«Вы неоднократно говорили, что никакой паузы не будет. Почему все же решили ее сделать?» — спросили Трампа журналисты.

«Я думал об этом последние несколько дней, я говорил со Скоттом Бессантом. И картина сложилась сегодня утром. Мы консультировались без юристов и написали текст от чистого сердца. Мы задумали это как нечто позитивное для нас и для всего мира. Мы не хотим ранить страны, которые на самом деле не нужно ранить», — отметил президент США.

А торговая война с Китаем достигла ранее невиданного масштаба. Трамп повысил импортные пошлины до 125%. На практике это делает импорт убыточным. При этом Китай является ключевым поставщиком смартфонов, бытовой техники и многих ресурсов. Но Трамп считает, что именно Си Цзиньпин захочет заключить сделку со Штатами.