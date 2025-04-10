Льготные метры: действующие ипотечные программы намерены продлить в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Также власти готовят меры поддержки застройщиков.

В России разрабатывают меры поддержки ипотечного кредитования и жилищного строительства. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эксклюзивном интервью «Известиям».

В планах продление социальной и семейной ипотеки, расширение программ для Дальнего Востока, а также увеличение темпов кредитования на новых территориях. При этом важно поддерживать и застройщиков.

«Соответственно, мы должны поддержать застройщиков, чтобы они достроили, потому что сегодня у застройщиков растут стоимость кредитных ресурсов и появляются риски недостройки домов, поэтому мы должны вот эту меру как бы поддержать. Мы рассматриваем различные варианты, например, рассрочка от застройщиков.

Мы смотрим такие варианты, что если застройщики хотят дать рассрочку сегодня по уже введенным домам, по проданным квартирам, чтобы они были защищены», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Также Хуснуллин рассказал о крупных инфраструктурных проектах. Благодаря выделенным средствам построено 560 объектов. Многие находятся в стадии реализации. В том числе строительство метрополитенов в Нижнем Новгороде, Красноярске и Челябинске, а также очистные сооружения на Черноморском побережье и дороги между Тольятти и Самары.