Фото, видео: © РИА Новости/Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Роберт Фицо дал эксклюзивное интервью «Известиям». Политик рассказал о давлении на республику со стороны Евросоюза и готовящейся поездке в Москву.

Борьба Европы со всем русским порой доходит до маразма. Стремление Старого Света противостоять некой угрозе со стороны России и решение направить на вооружение рекордные 800 миллиардов евро — шокирует. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Несмотря на угрозы со стороны своих коллег, он приедет в Москву на празднование 80-летия Великой Победы. Рассказал Фицо и про недавнюю встречу с Владимиром Путиным. Важные детали — у корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Человек из народа, видно, как ему даже несколько неловко в этом кресле и правительственном антураже. Обычно премьер Словакии Роберт Фицо общается со всеми напрямую в соцсетях и обходит традиционные СМИ.

Для «Известий» делает исключение. Камеры только включились и сразу выхватывают непринужденный разговор. Про очередные победы русских, которые не могут не восхищать. Речь о рекорде Александра Овечкина.

— В том зале все хлопали и кричали: «Ови! Ови!»

— Да, точно. Ови!

— И они хлопали русскому.

Интервью для нас берет давний соратник Фицо — бывший депутат словацкого парламента Петер Марчек. Вместе они участвовали в памятной церемонии в честь 80-летия освобождения Братиславы Красной Армией.

Словацкий премьер подтверждает — на 9 Мая он действительно едет в Москву. И для этого ему не нужно одобрение Брюсселя.

«Для меня это проявление элементарного уважения и почтения. Спустя 80 лет мы оглянемся вокруг и ответим на вопрос, кто понес наибольшие потери во время Второй мировой войны? И на этот вопрос существует однозначный ответ: это были бывшие республики Советского Союза», — говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Но и политический год для Фицо ознаменовался визитом в Россию и личной встречей с президентом Путиным. В эксклюзивном интервью Фицо раскрывает неизвестные подробности тех закрытых переговоров, и это не про транзит газа.

«Я спросил господина президента Путина, нельзя ли по случаю рождественских праздников остановить на пару дней бои и показать заинтересованность в переговорах. И у президента Путина была очень точная информация. Он спросил меня, разве я не помню, что сказал в Европейском совете украинский президент? Что перемирие — для слабых, что только слабаки идут на перемирие», — говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Киев договорился до того, что с ним приходится говорить только с позиции силы и только двум ключевым игрокам — России и США.

«Я держу кулаки и за президента Трампа, и за президента Путина, чтобы они как можно скорее решили проблему Украины. Вся проблема в том, что Украина до сих пор будто бы так и не поняла, что ее использовали в этой геополитической борьбе», — говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Зеленский — на вторых ролях. Евросоюз вообще за переговорный стол не позвали. Премьер Словакии рассказывает, как тут все устроено изнутри: только говорят о мире, а сами продолжают готовиться к войне.

«800 миллиардов евро, запланированных на вооружение Европы. И мы должны задать себе вопрос: к какой войне, боже мой, мы готовимся? С кем мы хотим меряться силами? Во что мы хотим ввязаться?» — говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо демонстративно не участвует в новой «коалиции желающих», последовательно выступает против вооружения Украины и милитаризации самого Евросоюза. И не исключает, что заблокирует новые антироссийские санкции.

«Мы в Европе выдумываем санкции в отношении другой страны, а по сути они больше касаются нас самих. Ввести санкции в отношении России вовсе не значит, что эта страна встанет на колени», — говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

За свою позицию в прошлом году Фицо даже пережил покушение. Прицельная стрельба в аккурат на 20-летие вступления страны в Евросоюз. Который, по словам Фицо, уже не тот.

«В Европейском союзе начал твердо насаждаться принцип единственного обязательного мнения. Если ваше мнение отличается, то сначала вас старались игнорировать, потом — изолировать, а сегодня наступает третий этап — наказание за иную точку зрения», — говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

За которую продолжает расплачиваться и сам словацкий премьер — в начале года его страна внезапно оказалась втянута в самый масштабный политический кризис, оппозиция грозила Фицо вотумом недоверия. В том числе за его поездку в Москву, хоть и в интересах своего же народа. Что и говорить, о его присутствии на Параде Победы уже через месяц — по нынешним временам — отдельный подвиг.