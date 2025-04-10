Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Это признали генералы украинской армии.

В Сумской области был уничтожен главный завод Украины по производству боеприпасов. Это признали генералы ВСУ в интервью французской газете Le Monde. Они заявили, что этот объект играл важнейшую роль в обеспечении армии.

Город Шостка считается основным промышленным центром по изготовлению взрывчатых веществ. Там находятся заводы «Импульс» и «Звезда», где производят порох и детонаторы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.