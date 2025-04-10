Сами перестраиваются и набирают скорость: движение беспилотных грузовиков запустили в Подмосковье

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Фуры начали курсировать по ЦКАД. Перевозки проводятся в рамках экспериментального правового режима.

Подмосковье стало еще одним регионом, где открыли сегодня движение беспилотных грузовиков. Фуры без водителей запущены по Центральной кольцевой автодороге. Фактически это вторая трасса в стране, где отличная разметка, освещение, количество полос позволяют доверить управление искусственному интеллекту. Но вскоре так будет по всем платным магистралям. Перспективы знает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Беспилотные тягачи — реальность российских дорог. Сам перестраивается, набирает скорость и держится в полосе. По трассе М-11 от Москвы до Петербурга такие за два года накатали больше семи миллионов километров. Теперь выехали на ЦКАД.

На каждом грузовике установлены камеры кругового обзора и специальные датчики. Это глаза искусственного интеллекта, который дистанционно управляет автомобилем. Другим участникам движения не стоит ждать привычных подсказок от дальнобойщика. Он не моргнет дальним светом и не помигает правым поворотником, если дорога впереди свободна и можно обгонять.

Правда, пока такие тягачи доставляют грузы только по платным магистралям с разделенными встречными потоками. Запуск беспилотников по ЦКАД соединил трассы М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в единый автономный коридор.

«М-12 от Москвы до Казани, она полностью тоже готова к принятию беспилотников», — говорит председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Полноценный беспилотный автомобиль анализирует состояние окружающей среды: знаки, дорожное покрытие, положение транспортных средств вокруг.

«В течение последних двух лет наши беспилотники, которые мы эксплуатируем на трассе М-11, не привезли ни одного штрафа», — говорит гендиректор NATCAR Илья Саттаров.

Беспилотному грузовику не нужны остановки для сна или обеда. Лишь бы бак был полон. Перевозчик не платит зарплату водителю.

«Чуть более 50 зарегистрировано самих происшествий. Но в целом технология довольно безопасна. Как правило, ответственность компании-эксплуатанта, и есть телефон, куда можно позвонить, приедут представители, и все оформляется», — говорит директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

Вот прототип магистрального тягача, в кабине которого не предусмотрено места для человека.

«Хотелось бы особое внимание уделить самой кабине: на ней расположен уникальный экран, который позволяет взаимодействовать с окружающей средой нашего автономного тягача, чтобы все люди вокруг понимали, что происходит и какие маневры выполняются», — говорит директор по маркетингу компании-производителя Иван Соломин.

Беспилотные грузовые перевозки проводятся в рамках экспериментального правового режима.

«Будут выработаны новые подходы и будут донастраиваться не только правила дорожного движения, а еще и ключевые моменты, связанные с ответственностью владельцев беспилотных транспортных средств», — говорит первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

Сейчас по магистралям курсируют 67 беспилотных грузовиков. Все они подключены к системе «Эра-Глонасс». К концу 2025 года автопарк робофур вырастет до 100 машин.