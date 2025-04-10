Связь с остальной частью РФ: Хуснуллин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в новых регионах

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

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Туда уже можно отправиться по новой трассе на машине. А как еще?

Новые российские регионы обретают все больше связей с остальной страной. Туда хоть сейчас можно отправиться по новой трассе на машине или по железной дороге на поезде. Вся инфраструктура полностью готова. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

И если грузовые составы уже ходят регулярно, пассажирское сообщение не запускают по одной единственной причине.

«Мы восстановили часть железных дорог. Мы сегодня готовы уже, например, отправлять пассажирские поезда и в Крым, и в Москву, и в Санкт-Петербург. Но единственное, противник все время пытается какие-то диверсии проводить.

Поэтому мы с целью безопасности пока не запускаем пассажирское движение. Но у нас к этому все готово. Включая отремонтированный полностью вокзал РЖД в Мариуполе», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин также уточнил, что масштабная модернизация ЖКХ, которая сейчас идет по всей стране, никак не скажется на платежках.