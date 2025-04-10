Исключить из рациона: кому не стоить есть ананасы

Диетолог Русакова: ананасы нельзя есть беременным и больным гастритом

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Употребление этого фрукта может нанести вред здоровью. Кто входит в группу риска?

Ананасы — это не только вкусный, но и полезный фрукт, который содержит множество витаминов и минералов. Однако, если употреблять его неправильно, можно нанести вред своему здоровью. Диетолог Дарья Русакова рассказала URA.RU, чем опасен ананас и кому стоит воздержаться от его употребления.

Так, ананасы не рекомендуется есть людям с повышенной кислотностью желудка из-за содержания органических кислот, раздражающих слизистую оболочку. Особенно это касается людей с гастритом, язвой и рефлюксной болезнью. В период обострения заболеваний ЖКТ ананасы строго противопоказаны.

Перед введением ананасов в рацион необходимо проверить отсутствие аллергии и пищевой непереносимости. Беременным женщинам также следует избегать употребления ананасов из-за риска сокращения матки.

Ананас не рекомендуется при приеме антибиотиков, спазмалитиков, антигистаминных и противоаритмических препаратов, так как он может блокировать их действие. Аллергикам на цитрусовые ананасы противопоказаны.

Кроме того, диетолог развеяла миф о том, что ананасы сжигают жир. Хотя ананас содержит много клетчатки, он не способствует похудению. Фрукт улучшает пищеварение благодаря ферменту бромелайну, но не влияет на снижение веса. Русакова подчеркнула, что ананасы не заменяют здоровый рацион и не помогут похудеть при избыточном потреблении калорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что добавить в кашу, чтобы она стала полезнее.