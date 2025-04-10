В Госдуме обозначили цели второго раунда переговоров между Россией и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Встреча делегаций двух стран состоится 10 апреля в Стамбуле.

В настоящее время идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора, заявил первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru.

Он отметил, что в результате прошлых встреч делегаций РФ и США было объявлено 30-дневное перемирие, следуя которому РФ и Украины должны были прекратить удары по энергетическим объектам. По словам депутата, если же Москва выполняет достигнутые договоренности, то представители киевского режима ежедневно нарушают соглашение.

Чепа предположил, что во время переговоров делегации РФ и США должны выработать условия, которые регламентируют соблюдение договоренностей.

«Работы много, поэтому рабочие группы должны работать все больше и больше, дополнительные вопросы рассматривать. Мы знаем, что идут консультации и по работе дипломатических служб, которые дадут возможность на постоянной основе работать, и идет подготовка работы послов», — пояснил Чепа.

Известно, что второй раунд российско-американских консультаций пройдет 10 апреля в Стамбуле.

До этого делегации России и США встречались в Стамбуле 27 марта. Тогда переговоры заняли более шести часов и были посвящены работе дипмиссий стран в Вашингтоне и Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина вновь атакует российские энергетические объекты.