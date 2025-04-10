Обвал на мировом рынке: ударит ли падение цен на нефть по экономике РФ

Фото: Seth Wenig/ТАСС

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Аналитики оценили ситуацию и дали свои прогнозы.

За первые три месяца года доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 10%. Кроме того, в апреле мировые цены на нефть достигли минимального уровня за последние четыре года. Тем не менее, как считают эксперты, ситуация хоть и вызывает беспокойство, однако отнюдь не является критической.

По данным Минфина России, нефтегазовые доходы России снизились за предыдущие три месяца на 9,8% по сравнению с прошлым годом за такой же период, пишет издания EADaily. Причиной этому послужило снижение средней цены на «черное золото», которое наблюдается по всему миру. Эталонная нефть марки Brent сегодня упала в цене до 60 долларов за баррель, в то время как самая ходовая российская нефть Urals торгуется в районе 50 долларов.

Подобные расценки идут вразрез с планами Минфина РФ — согласно бюджету на 2025 год, экспортная цена российской нефти должна составлять 69,7 долларов при курсе американской валюты в 96,5 рубля. Исходя из падения цен и нестабильности доллара, не исключено, что выполнить намеченный план не удастся.

«Конечно, это ситуация неприятная для российского бюджета. Исходя из параметров бюджета, мы должны были бы продавать нефть примерно по 6700 рублей за баррель, а продаем сейчас дешевле пяти тысяч. Притом, что бюджет уже был сверстан с дефицитом. Это не катастрофа. Прошел только первый квартал, поэтому посмотрим, что будет дальше», — замечает ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Однако не стоит пугаться раньше времени — на случай падения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель у РФ есть средства в Фонде национального благосостояния. К тому же, в качестве запасного варианта есть возможность договориться с членами ОПЕК+ о целесообразности переноса увеличения объема производства с мая на июнь или же о чуть менее стремительных темпах этого увеличения.

Тем не менее, главным вопросом на сегодняшний день остается не насколько низко опустятся цены, а как долго они будут оставаться таковыми. Немаловажную роль в этом играют пошлины президента США Дональда Трампа, которые заставили пошатнуться всю мировую экономику.

«Пока мы не пересматриваем наш базовый прогноз по средней цене на нефть марки Brent в текущем году и ожидаем, что она сложится в пределах 74-75 долларов за баррель. Считаем, что рынку требуется некоторое время на адаптацию к ситуации. Кроме этого, поддержку цене на нефть в текущем году может оказать геополитика, в частности, ситуация вокруг Ирана. Конечно, в случае дальнейших изменений ситуации и появлений новых обстоятельств наша оценка может быть пересмотрена как в меньшую, так и в большую сторону», — подытожил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

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