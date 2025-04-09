«Материнство на первом месте»: Долина не понимает женщин, выбирающих карьеру
Лариса Долина: материнство должно быть на первом месте
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru
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Народная артистка РФ родила в 28 лет.
Певица Лариса Долина не понимает женщин, которые откладывают материнство ради карьеры. Об этом народная артистка РФ рассказала на концерте в Государственном Кремлевском Дворце, посвященном 75-летию Александра Буйнова.
«Я не понимаю женщин, которые откладывают материнство, чтобы сделать карьеру. Мне кажется, что все-таки материнство на первом месте должно быть», — заявила Долина.
Она подчеркнула, что для нее лично материнство всегда было важным этапом жизни. По ее словам, это не требует дополнительных объяснений.
«Я тоже родила в 28, и моя дочь родила в 28. Ничего страшного в этом нет, можно и в 40 родить», — добавила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина жалеет об испорченных отношениях с дочерью из-за карьеры. Певица открыто рассказала, что не всегда была хорошей матерью для своей единственной дочери Ангелины. В период ее взросления Лариса часто отсутствовала дома из-за гастролей, стремясь обеспечить семью.