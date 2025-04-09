Капитан в запасе Дандыкин: обещания Зеленского ничего не стоят

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

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Ночью украинские боевики с помощью восьми дронов атаковали станцию «Кореновская», обеспечивающую энергоснабжение газопровода «Турецкий поток».

Обещания президента Украины Владимира Зеленского ничего не стоят. Именно поэтому боевики ВСУ атаковали станцию «Кореновская», обеспечивающую энергоснабжение газопровода «Турецкий поток». Об этом эксклюзивно сообщил военный эксперт и капитан в запасе Василий Дандыкин в беседе с 5-tv.ru.

«Разговор (проходил. — Прим. ред.) у турок, это их доходы и их тема. Разговор был с Зеленским, он пообещал (президенту Турции. — Прим. ред.) Эрдогану, что не будет больше. Но, как известно, обещание его ничего не стоит, поэтому опять попытались ударить», — отметил военный эксперт.

Кроме того, Украина старается поддерживать хорошие взаимоотношения с Турцией. Поэтому, как предположил эксперт, власти Анкары не могут не быть расстроены таким поступком.

Лидер Незалежной напрямую отдает приказы о целях ударов дронов, несмотря на то, что европейские кураторы поддерживают действия киевского режима.

«Не надо отрицать, что, в общем-то, они сами готовы пойти на все, чтобы ударить по нам», — заявил Дандыкин.

Минувшей ночью украинские боевики с помощью восьми дронов атаковали станцию «Кореновская», обеспечивающую энергоснабжение газопровода «Турецкий поток». Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами.

«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, который идет по дну Черного моря и поставляет газ не только в Турцию, но и в государства Юго-Восточной и Южной Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскольники предприняли попытку захвата Николаевского храма в ночь на среду, 9 апреля, в Черновицкой области на западе Украины. Они напали на прихожан с огнестрельным оружием, дубинками и электрошокерами, а также применили слезоточивый газ.