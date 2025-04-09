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Конгресс посетили даже представители недружественных стран.

В Санкт-Петербурге проходит экономический конгресс, который собрал политиков и ученых из разных стран, включая те, которые недружественны России. Это говорит о том, что экономическая наука становится основой для конструктивного взаимодействия между государствами, как отметила Екатерина Харченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

«СПЭК-2025 собрал ученых, экономистов, представителей власти, реального сектора экономики из многих государств мира, в том числе, кстати, из Канады, США и многих других так называемых недружественных стран. Из Италии, из других европейских стран, что говорит о том, что экономическая наука становится фундаментом для налаживания конструктивного диалога и формирования нового, в том числе и мирового, уклада», — заявила Харченко.

Депутат подчеркнула, что в этом году участники сосредоточены на развитии знаний в области ноономики, а также на интеграции креативных индустрий в национальную экономику. Это включает в себя все, что связано с творческим потенциалом человеческого капитала в России.

«Самое главное, что форум традиционно, уже в 10-й раз, становится площадкой для диалога всех тех, для кого цифры, расчеты, экономические модели ложатся в основу принятия управленческих решений. И мы видим, что результаты, которые возникают на круглых столах, на секциях, затем ложатся в основу государственной политики страны и формируют устойчивую траекторию социально-экономического развития государства», — рассказала парламентарий.

В работе конгресса, как и прежде, участвовали иностранные коллеги и ученые-экономисты. Для этого была проделана большая работа Вольным экономическим обществом и Международным союзом экономистов.

«Вольное экономическое общество в этом году отмечает 260-летний юбилей. Его создала еще [императрица] Екатерина II. Благодаря активным действиям и руководству Вольного экономического общества и всем участникам на местах, в регионах, межвузовскому взаимодействию сохраняются связи между учеными в мире науки, несмотря ни на какие геополитические факторы и огромное количество десятков тысяч шансов против реального сектора экономики», — отметила Харченко.

В Санкт-Петербурге с 8 по 9 апреля проходит юбилейный X Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2025). Его основная тема — «Труд и трансформация общества: знание, творчество, экономика».