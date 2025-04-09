Путин провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив

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Президент отметил важность создания условий для реабилитации участников СВО.

В каждом регионе должны быть условия, которые позволяют участникам специальной военной операции (СВО) получать качественную реабилитацию недалеко от дома.

Об этом зашла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой. В Год защитника Отечества бойцам СВО — особое внимание.

«Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины. Этот проект поддерживается Министерством обороны, фондом „Защитники Отечества“. Мы этот проект реализуем вместе с военным госпиталем имени Бурденко. Общество российских хирургов тоже активно поддерживает. В этом году хотим, чтобы в каждом федеральном округе такие центры появились», — рассказала Светлана Чупшева.

«На базе уже действующих краевых, областных клиник. Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции», — добавила глава Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

«Очень важно, полностью согласен. Очень важно», — отметил Владимир Путин.

Также на встрече обсудили совместный с Белоруссией проект по промышленному туризму «Две страны, тысячи заводов». В нем представлены предприятия с общей историей, которые будут интересны жителям обеих стран.