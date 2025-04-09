Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила с отчетом в Госдуме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Главными темами выступления стали — борьба с инфляцией, «черными кредиторами» и телефонными мошенниками.

О том, как международные торговые войны отразятся на России, сейчас просчитывают в Центробанке (ЦБ). В целом, инфляция взяла курс на снижение — ее уровень опустился до 8%. Еще в начале года она составляла 11%. Об этом сегодня заявила председатель Центробанка, выступая с отчетом в Государственной думе.

Такая постепенная стабилизация рынка стала возможна благодаря достаточно жесткой кредитно-денежной политике и повышению ключевой ставки. Однако этих мер пока не достаточно. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Еще издалека стало заметно, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сегодня опять без брошки, но одета в черное, может, в этом есть какой-то знак? Ее появление в Госдуме всегда вызывает большой интерес, тем более сейчас, в сложный момент для всей мировой экономики. Но прошла мимо — улыбнулась. И это внушает оптимизм. К последствиям торговой войны «всех против всех», которую устроили в США, в ЦБ готовятся, но прогнозов пока никаких.

«Еще один фактор — тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России», — отметила Эльвира Набиуллина.

В России и без того достаточно экономических вопросов, которые требуют пристального внимания. Помимо ключевой ставки, инфляции, есть, например, мошенники. Им дают решительный отпор.

«Мы получаем от органов МВД до 20 тысяч запросов ежемесячно. На основе тех данных, которые мы получаем от МВД, банки оперативно блокируют карты мошенников», — подчеркнула глава регулятора.

«Словно в подтверждение слов главы ЦБ важности борьбы с мошенниками они значительно активизировались прямо во время ее выступления. С начала сессии шесть звонков и пять из них — это предложение товаров и услуг, нежелательный или подозрение на мошенничество», — добавил корреспондент.

В прошлом году негодяи обманом все же похитили у граждан 27,5 миллиарда рублей, это минус. Но могли похитить куда больше — 13,5 триллиона. Их спасли, и это плюс. Цепочки микрозаймов Эльвира Набиуллина тоже пообещала разорвать. В три шага: не больше одного большого займа в руки, трехдневный период «охлаждения» и ограничение — не больше 100% переплаты.

«Конечно, параллельно надо перекрывать кислород „черным кредиторам“, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций, люди могут чаще прибегать к услугам „черных кредиторов“, а там они совсем не защищены», — заявила глава регулятора.

Еще охотнее глава ЦБ говорила об успехах прошлого года. Росли инвестиции, количество ипотечных кредитов, прибыль предприятий в 2023 году от суммы 2024 года отличалась не сильно. ЦБ удалось вдвое сократить жалобы на мисселинг — в народе его зовут «мелкий шрифт», навязанные невыгодные услуги в договоре. Ключевой вопрос про ключевую ставку Эльвире Набиуллиной задали несколько раз.

«Да, конечно, затраты на обслуживание кредитов растут у компаний. Мы этого не отрицаем, это было бы глупо отрицать. Но от инфляции компании страдают гораздо больше, чем от роста ставок», — признала она.

К снижению ставки ЦБ будет подходить осторожно, планов не разглашают. Но у России по-прежнему большой запас прочности. Все предыдущие удары по нашей экономике были просчитаны заранее и не застали врасплох, к надвигающимся проблемам уже присматриваются внимательно.