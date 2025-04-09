Toyota представит в Шанхае полноразмерный внедорожник Century

Фото: Toyota

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Автомобиль презентуют в китайском автосалоне 23 апреля.

Toyota представит новый внедорожник Century, известный в Китае как Shiji, на автосалоне в Шанхае, который откроется 23 апреля, сообщает портал ithome.com.

Автомобиль, нацеленный на люксовый рынок, сохранит традиционный для серии черный цвет с хромированными акцентами. Хотя цена модели пока не озвучена, ориентировочно она составит около 270 тысяч долларов или 23 миллионов рублей, как и у предыдущей версии.

Логотип Phoenix, символизирующий престиж и эксклюзивность, остается на привычном месте. Габариты внедорожника — 5205×1990×1805 мм, а колесная база составляет 2950 мм, что обещает просторный и комфортный салон для пассажиров.

Под капотом Century скрывается подключаемая гибридная система, включающая 3,5-литровый двигатель V6, работающий в паре с двумя электромоторами. Суммарная мощность составляет 303 кВт, а трансмиссия E-CVT и полноприводная система E-Four обеспечат отличную управляемость. Электрический запас хода по стандарту CLTC достигает 70 км, разгон до 100 км/ч — 6,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч.

Ранее 5-tv.ru писал, что производство китайских кроссоверов Jetour T2 и Omoda C5 запустят в России.