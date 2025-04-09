Патрушев: Сибирский федеральный округ стратегически значим для промышленности РФ

Фото: пресс-служба вице-премьера Д.Патрушева

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Вице-премьер РФ провел совещание Инцидента 62.

Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев в ходе совещания Инцидента 62.

«Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики», — сказал Патрушев.

Вице-премьер отметил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских. При этом для обеспечения независимости страны от импорта и выхода на новый технологический уровень прорабатывается вопрос о создании в Сибирском округе соответствующего кластера.

Кроме того, в Сибири работают ведущие образовательные и научные центры, что способствует формированию базы для подготовки квалифицированных специалистов.

Ожидается, что в рамках Инцидента будут определены точки экономического роста субъектов округа, а также будут созданы все условия для успешной реализации всех планов.

В ходе встречи была рассмотрена поэтапная реализации Стратегии развития Сибири. Минэкономразвития ускоренную доработку данного плана. Этот документ затрагивает сферу туризма, сельского хозяйства и переработку, нефтегазовую и угольную промышленность, а также редкоземельные и драгоценные металлы, лесной комплекс и переработку алюминия.

По итогам совещания Патрушев поручил сформировать экспертную группу, куда будут входить представители федеральных ведомств, регионов, Аналитического центра при российском правительстве, а также бизнес-сообществ, Российской академии наук и отраслевых научных и образовательных учреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о важности мониторинга использования лицензий на недра РФ. Он отметил, что некоторые компании, добывающие полезные ископаемые, не выполняют свои обязательства в полном объеме.