«Свет души моей»: дочь Анастасии Заворотнюк стала мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна родила первенца
Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk
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У модели родился сын, которого назвали необычным именем.
Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Этой радостной новостью модель поделилась на своей странице в социальной сети.
Анна опубликовала трогательное видео с ребенком. Малыш лежит в плетеной люльке и умиляет своими первыми движениями молодую маму.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — подписала пост Заворотнюк.
Кроватка с ребенком стоит в окружении серебристых и голубых воздушных шаров. На одном из них можно разглядеть имя и дату рождения внука актрисы. Судя по всему, мальчик родился 2 апреля, а назвали его необычным именем — Марсель. Отец малыша — бизнесмен Тимур Исмаилов.
Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Всего через день после появления на свет внука, 3 апреля, звезде могло бы исполниться 54 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Анна Заворотнюк объяснила отказ мужа влиться в публичную жизнь.
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