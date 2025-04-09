«Свет души моей»: дочь Анастасии Заворотнюк стала мамой

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

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У модели родился сын, которого назвали необычным именем.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Этой радостной новостью модель поделилась на своей странице в социальной сети.

Анна опубликовала трогательное видео с ребенком. Малыш лежит в плетеной люльке и умиляет своими первыми движениями молодую маму.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — подписала пост Заворотнюк.

Кроватка с ребенком стоит в окружении серебристых и голубых воздушных шаров. На одном из них можно разглядеть имя и дату рождения внука актрисы. Судя по всему, мальчик родился 2 апреля, а назвали его необычным именем — Марсель. Отец малыша — бизнесмен Тимур Исмаилов.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Всего через день после появления на свет внука, 3 апреля, звезде могло бы исполниться 54 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Анна Заворотнюк объяснила отказ мужа влиться в публичную жизнь.

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