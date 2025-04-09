Под вой сирен: в Москве врачам пришлось принимать роды во время пожара
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В Москве врачи приняли роды во время пожара
Фото, видео: 5-tv.ru
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Пока спасатели тушили огонь, на свет успела появиться здоровая девочка.
Московским врачам пришлось принимать роды в экстремальных условиях. Пока у четырех пациенток шли схватки, в здании начался пожар.
Эвакуировать женщин на улицу по понятным причинам было невозможно. Медикам пришлось переместиться на другой этаж, подальше от очага возгорания. И продолжить работу.
Огонь быстро потушили — потребовалось около 15 минут. За это время на свет появился ребенок. Малышка и ее мама, по словам врачей, чувствуют себя хорошо.