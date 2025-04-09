Посвященные 80-летию Победы памятные монеты выпустили в России
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Фото, видео: 5-tv.ru
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На них изображены советские воины и скульптура «Родина-мать».
Памятные монеты, посвященные юбилею Великой Победы, выпустил Банк России. Выполнены они из разных металлов. Самая дорогая из золота — номиналом десять тысяч рублей. Есть и золотые 50-ти рублевки. Серебряные монеты представлены в номинале три рубля и 100 рублей.
На каждой — скульптура «Родина-мать зовет». Также монеты украсили изображения советских воинов, рвущихся в атаку и водружающих знамя Победы над рейхстагом.
Памятные деньги из серебра и золота можно приобрести в банковских отделениях.