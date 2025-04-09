Сотрудники ФСБ задержали экс-чиновника Росморречфлота

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его подозревают в получении взятки.

В Москве задержан бывший чиновник Росморречфлота — его подозревают в коррупции. ФСБ публикует кадры из его коттеджа. Это целое поместье — из комнат открывается вид на собственный пруд. На территории, помимо основного дома, есть еще и гостевой.

Сообщается, что на протяжении восьми лет, пока задержанный занимал руководящую должность, он закрывал глаза на грубые нарушения одной из компаний, которая отвечала за создание инфраструктуры для безопасности водного транспорта.

Взамен госслужащий получал щедрое вознаграждение. В том числе, несколько объектов недвижимости. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.