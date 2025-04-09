Кариес и пародонтит: стоматолог рассказал о влиянии интервального голодания на здоровье зубов

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Популярная диета может быть опасна.

Интервальное голодание может привести к заболеваниям зубов и десен. Об этом в беседе с журналистами aif.ru сообщил хирург-имплантолог Вячеслав Глухов.

По словам эксперта, если человек долго ничего не ест, у него снижается выработка слюны.

«Недостаток слюны создает благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих кариес и заболевания десен. Кроме того, во время периодов приема пищи люди потребляют продукты, богатые кислотами, усугубляя тем самым риск повреждения эмали. Регулярное потребление кислых или сладких продуктов без достаточной защиты слюны способствует деминерализации зубов», — уточняет стоматолог.

Специалист подчеркивает, что минимизировать негативные последствия интервального голодания можно. Для этого, важно пить достаточное количество воды, а также чистить зубы фторосодержащими пастами.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны средства для отбеливания зубов. Особенно опасны ополаскиватели, содержащие антисептики. Они нарушают микрофлору полости рта, создавая благоприятные условия для развития крайне смертельно опасных фузобактерий.