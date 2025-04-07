Скоро потомство: специалисты не рекомендуют приближаться к кабанам в московских лесах

Фото: © РИА Новости/Олег Смыслов

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Эти дикие животные играют особую роль для поддержания природного баланса в регионе.

В ближайшее время у кабанов в московских лесах появятся детеныши, тогда встреча с этими дикими животными может стать еще опаснее. Об этом напоминает портал mos.ru.

«Кабаны — дикие животные, и наблюдать за ними лучше на расстоянии. Не стоит приближаться к ним или пытаться кормить, чтобы не нарушить их естественное поведение и не подвергнуть себя опасности», — уточнил Сергей Бурмистров, глава управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Меж тем, рождение потомства кабанов играет особую роль для экосистемы лесов Москвы и Подмосковья. В скором времени поросята выйдут вместе с мамой на первые прогулки, а когда они подрастут — внесут свой вклад в поддержании природного баланса в регионе. Кабаны помогают разрыхлять почву, а также распространяют плоды растений.

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