Вооруженный тесаком мужчина напал на детей в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Пострадавшие были его родственниками.

Мужчина, вооруженный тесаком, напал на своих несовершеннолетних племянниц в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

«Одна из пострадавших — девочка 11 лет — заперлась в комнате и позвонила в службу спасения, сообщив, что ее дядя нанес ножевые ранения ей и ее братьям и сестрам», — уточняется в материале.

Сотрудники полиции, прибыв на место, выбили дверь.

«У входа они столкнулись с мужчиной с большим мясницким тесаком, измазанным кровью. Также они увидели кровь на полу», — отметила в беседе с журналистами комиссар местной полиции Джессика Тиш.

Полицейские попросили мужчину бросить оружие, но вместо этого он двинулся на них. Тогда стражам порядка пришлось стрелять. Уже раненого нападавшего доставили в больницу. Также медицинская помощь была оказана его родственникам — четырем девочкам восьми, 11, 13 и 16 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как во Франции мать с вооруженными сыновьями ворвались в школу. Инциденту предшествовал конфликт одного из юношей с одноклассником. Он рассказал об этом своим родным и те решили разобраться с обидчиком, прихватив ножи. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали женщину и одного из ее сыновей. Другому удалось скрыться.