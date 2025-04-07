Притворялся 15-летней девочкой: педофила отправили за решетку на 13 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Осужденный вел интимную переписку с ребенком.

Охранник-педофил Роман Молодцев из города Тихвина Ленинградской области, который притворялся 15-летней девочкой, получил 13 лет колонии строго режима. Об этом пишет портал 78.ru.

Осужденный познакомился с 13-летним мальчиком на просторах сети осенью 2023 года. Для привлечения внимания ребенка, он создал фейковую страницу от имени 15-летней девочки Алины. Притворившись подростком 44-летний мужчина общался с жертвой.

После установления доверия педофил начал выманивать у собеседника интимные фото. В ответ он отправлял такие же откровенные снимки.

Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям за развратные и насильственные действия. Также у Молодцева провели обыски в квартире. На его телефоне и ноутбуке обнаружили детскую порнографию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки. Им оказался 34-летний житель Калининского района. Причина смерти подростка пока неизвестна. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.