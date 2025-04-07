«Дружу с теми людьми, кто…»: Шаляпин рассказал, как стать его хорошим приятелем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист признается, что очень ценит эти жесты в людях.

Певец Прохор Шаляпин раскрыл секрет прочной дружбы с ним. В приятелях артист ценит их возможность преподносить дорогостоящие сюрпризы. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения и годовщины свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Я принимаю с удовольствием дорогие подарки. Люблю дорогие подарки. Очень дружу с теми людьми, кто мне дарит дорогие подарки. Обожаю просто этих людей!» — поделился исполнитель.

Однако сам Шаляпин не всегда располагает финансами, чтобы сделать ответный жест.

«Сам… Не всегда есть возможность», — признался он.

При этом для певца не имеет значения, кто будет в роли дарителя, поскольку он готов принимать такие предметы от всех.

«Не бывает такого — женщина, мужчина. Главное, чтобы дарились подарки, шли. К тому же у меня отсутствуют эти границы», — признался артист с улыбкой.

Исполнитель посоветовал «не запариваться» о том, кто именно преподнес презент, а обращать внимание на внутреннюю ценность вещи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин рассказал о чувствах к женщинам.