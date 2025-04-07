Туристы со всего мира приехали на «Байконур» смотреть на отправление «Ракеты Победы»

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Старт запланирован на 8 апреля.

Рекордное число туристов прямо сейчас на космодроме «Байконур». Все они приехали вживую понаблюдать за стартом «Ракеты Победы». До исторического пуска остается чуть больше суток. Уже завтра утром корабль «СОЮЗ» МС-27 отправится на Международную космическую станцию (МКС). Специалисты проделали огромную работу, ведь этот старт особенный. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обратный отсчет готовится запустить и корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Он расскажет, что сейчас происходит на Байконуре.

Это пуск будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракету украсили соответствующе — огромное изображение монумента «Родина-мать зовет». По жлезнодорожному полотну ракету с пилотируемым кораблем СОЮЗ МС-27 доставили на стартовый стол. Весь процесс вместе с вертикализацией и установкой занял несколько часов.

За выкаткой ракеты наблюдает только экипаж-дублер. Основной — не видит ракету до старта. Такая традиция… Они на изоляции. Командир корабля — Сергей Рыжиков, у него это будет уже третий полет. А вот у бортинженера, Алексея Зубрицкого, дебют, это первый старт, как и у Джонатана Кима, астронавта NASA.

Традиций и ритуалов у космонавтов перед запуском много. Высаживают деревья, смотрят фильм «Белое солнце пустыни», посещают домики Королева и Гагарина, где они провели последнюю ночь перед стартом 12 апреля 1961 года. А еще члены экипажа обязательно оставляют росписи на стене в музее «Байконура». Три последние принадлежат членам основного экипажа 73-1 длительной экспедиции — Джонни Ким, Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков.

Старт планируют завтра в 8:47 по московскому времени, через одну минуту и 58 секунд должна отделиться первая отработавшая ступень, спустя полминуты сбрасывается головной обтекатель, еще через две минуты отделяется вторая ступень, а следом — пилотируемый корабль, еще через четыре минуты на высоте 200 километров. Раскрываются солнечные батареи и антенны — корабль на пути к МКС. Через три часа и 17 минут после старта — стыковка. На Международной космической станции экипаж будет проводить эксперименты в течение нескольких месяцев — исследовать космос и подготавливать будущие миссии. Поддержать космонавтов на «Байконур» уже приезжают туристы.

В гостиницах уже не осталось свободных номеров. Этот запуск обещает стать рекордным по количеству зрителей. На смотровой площадке «Байконура» за ним будут следить 2,5 тысячи туристов со

всего мира — и сотни тысяч подключатся к прямой трансляции.