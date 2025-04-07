Для монахов Киево-Печерской лавры ввели пропускной режим

Фото, видео: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/ТАСС; 5-tv.ru

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Также два корпуса монастыря заняли сторонники раскольнической ПЦУ.

Полиция Украины заблокировала Киево-Печерскую лавру. Монахи могут попасть внутрь и выйти только по спискам Службы безопасности, сообщил архимандрит Поликарп.

По его словам, также два корпуса монастыря заняли сторонники раскольнической ПЦУ. Однако братию из келий пока не выгоняют, в лавре продолжаются богослужения.

В конце марта появились сообщения о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Под руководством киевского режима специальная комиссия стала вскрывать мощи для инвентаризации.

В РПЦ назвали осквернение гробниц издевательством и давлением на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет захват пещер Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых.