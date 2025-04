Овечкина осыпают поздравлениями со всего мира: реакция близких и фанатов на его мировой рекорд

Фото, видео: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS; 5-tv.ru

Любители хоккея бронировали в спортбарах столики заранее, чтобы стать свидетелями грандиозного события.

Триумф хоккеиста Александра Овечкина — одна из главных тем во всех международных СМИ. Момент с заветной шайбой украшает главные страницы зарубежных изданий.

The Associated Press пишет, что рекорд Гретцки многие годы казался недостижимым, но все же был побит российским хоккеистом. Телеканал NBC называет Овечкина самым опасным игроком нападения в НХЛ и отмечает его мощный бросок. Журналисты The Washington Post заявляют, что Овечкин — лучший бомбардир в истории хоккея. Он изменил значение спорта не только для США, где он сейчас выступает, но и для всего мира.

Этой ночью было не до сна и болельщикам по всей России. Спортбары были переполнены. А после исторической шайбы сотни людей не сдерживали эмоции и поздравляли друг друга. Сюрприз для Александра Овечкина подготовила и Национальная Медиа Группа. Певец Сергей Жуков и актеры сериала «Молодежка» сняли клип на любимую песню нашего хоккеиста, которую он часто поет в караоке. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

«Я думаю, российский хоккей и так самый лучший в мире. Это не нужно никому доказывать. Просто Александр Овечкин еще раз лишний раз подтвердил. Здорово, что там тоже играют русские парни и добиваются как раз результата», — сказал болельщик.

Все случилось в начале второго периода, когда команда Александра Овечкина играла в большинстве.

Эмоции уже не сдержать. Болельщица Вероника показывает свой драгоценный архив. Фото с Александром, которое ей посчастливилось сделать несколько лет назад на его автограф-сессии с фанатами.

«Муж мой пробился к нему, там было очень много людей. Ну, конечно, сейчас у нас… У меня слезы на глазах были, когда он забил. Я под большим впечатлением», — рассказывает болельщица.

Ворвавшись на первые полосы мировых СМИ, российский форвард одним щелчком клюшки заставил уважительно говорить о России весь мир.

«Как я всегда говорил — это командный спорт. Спасибо всем моим парням, фанатам, тренерам. Если бы не они, я бы не стоял здесь. Спасибо всем фанатам, всему миру, русским. Это история. Мы сделали это!» — сказал Александр Овечкин.

После церемонии Александр сменил свое игровое джерси на новое — теперь это история. Судья забирает забитую шайбу как музейный экспонат. Матч еще шел, а поздравления уже летели с высоты Останкинской башни, с хоккейного матча КХЛ. И даже с заснеженного стадиона, где играли «Динамо» с ЦСКА.

Национальная Медиа Группа подготовила для российского форварда сюрприз. Певец Сергей Жуков и актеры сериала «Молодежка» в честь рекорда сняли клип на любимую песню Александра, которую он с удовольствием поет в караоке.

«Мой хороший друг и приятель, то можно сказать то, что все совпало в одном. Стало понятно, что очень хочется, чтобы вот под этот такой небольшой музыкальный гимн подписалось как можно больше людей по всему миру, потому что это правда выражение нашей большой гордости за человека, который сделал все своими руками», — сказал певец Сергей Жуков.

В съемках на «ВТБ Арене» участвовал и первый тренер Овечкина — Александр Филиппов — вместе с известными игроками клуба «Легенды хоккея» и любимыми артистами.

«Когда Александр Овечкин впервые приехал на съемки „Молодежки“… Есть фотография в сети, где стоит Александр Овечкин, а я вот так вот на него смотрю. Просто как будто вообще фанат, который впервые встретил звезду, о которой мечтал всю жизнь вообще», — сказал актер Александр Соколовский.

«Александр Великий» — так Овечкина называют в НХЛ. По аналогии с великим полководцем Александром Македонским, про подвиги которого маленький Саша слушал на уроках истории, когда ходил в московскую школу на окраине Москвы.

«Открытый, очень добрый, отзывчивый мальчишка. Мне кажется, это остается и сейчас в нем. Очень целеустремленный», — рассказала учительница Александра Овечкина — Нелли Ретдинова.

Чем закончился матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» — российским фанатам Александра Овечкина уже не так важно. Главное событие уже случилось.