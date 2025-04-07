Давайте вспомним, как это было: Овечкин установил абсолютный рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ

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Когда хоккеист забил 895-ю шайбу, матч прервали ради торжественной церемонии.

Лучший бомбардир за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в карьере и обошел легендарного Уэйна Гретцки, рекорд которого держался больше чем четверть века. Нашему хоккеисту стоя аплодирует весь мир.

Съемочной группе «Известий» сразу после матча удалось пообщаться с российским спортсменом, его родными и коллегами. Какими словами Александра Овечкина перед историческим матчем напутствовала его мама — смотрите в эксклюзивном материале обозревателя издания «Спорт-Экспресс» Игоря Рабинера.

«Поздравляю всех российских болельщиков с рекордом Александра Овечкина. Теперь он лучший снайпер Национальной хоккейной лиги всех времен. Овечкин забил этот гол. Забил его в большинстве. Забил его из своего так называемого офиса, то есть левого круга вбрасывания», — сказал обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Игоря Рабинера.

После каждого матча Национальная хоккейная лига всегда определяет тройку лучших игроков встречи. Сегодня тройки нет. Сегодня только один игрок. Первая и единственная звезда этого матча — Александр Овечкин, который побил рекорд Уэйна Гретцки.

Весь стадион с первой секунды, когда только перед игрой еще Овечкин выскочил вторым после вратаря Чарли Линдгрена на лед, начал скандировать: «Ови, Ови!»

Меняется хоккейная история. И то, что переписал ее Александр Михайлович — это дорогого стоит. Он абсолютно это заслужил, и теперь можно официально говорить, что он лучший снайпер в истории хоккея.

Передачу под рекордный гол Александра Овечкина отдал Том Уилсон. Это человек силового плана. Он кого угодно, кому угодно за Овечкина голову оторвет. Они очень много вместе прошли с Ови. Они выиграли Кубок Стэнли в 2018 году. И на самом деле символично и красиво, что именно он стал автором голевой передачи Овечкину.

«Он товарищ по команде, отличный друг. Я горжусь им и счастлив за него. Ведь он так много сделал для всех нас», — сказал хоккеист Том Уилсон.

Народ прямо закипал, это эмоционально чувствовалось. И вот он из левого круга вбрасывания, из своего офиса замыкает передачу Уилсона, и тут уже все совершеннейшим образом сходят с ума. Начинается многоминутная, примерно игра была прервана на полчаса.

— Кому посвящаете шайбу?

— Всей моей семье. Папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне. Всем моим близким.

— После игры ты снял свою джерси (игровая кофта. — Прим. ред.). И куда она пойдет? В музей?

— В музей, да.

После установления Овечкиным мирового рекорда все, что происходило в игре, уже мало кого интересовало.

Для Овечкина было огромное счастье, что мама, которая прилетела прямо в день матча из Чикаго, когда он сравнялся с Гретцки, имела возможность присутствовать на игре. А посвятил он этот гол папе, Михаилу Викторовичу, которого два года и два месяца назад, к большому сожалению, не стало.

— Какими словами вы его напутствовали перед сегодняшним матчем? Что сказали?

—Как всегда. Как все эти 20 лет, за три часа до игры, все одно и то же самое. Удачи пожелала, как всегда. И все получилось.

Его поздравили с этим даже великие спортсмены. Роджер Федерер, Майкл Джордан. Кстати говоря, кумир Александра Овечкина, Леброн Джеймс и Майкл Фелпс.

Теперь верится в то, что Овечкин забьет 900 в этом сезоне уже. Потому что осталось пять матчей. Ему остается забить пять голов. А ему, как мы видим, все по плечу.