«Сердце прямо колотится»: дочь Бони не отпускала маму на Эверест
Дочь Бони не отпускала маму на Эверест
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Опасения девочки модель не стала принимать всерьез.
Дочь телеведущей Виктории Бони просила ее не отправляться в опасное восхождение на Эверест, пишет издание 7Дней.ru.
По словам модели, Анджелина не разделяет ее новое увлечение — альпинизм. В очередное путешествие подросток также не хотела отпускать знаменитую маму.
«Мамку на Эверест отпускаешь с легким сердцем? Как нет?» — спросила у девочки Боня.
Анджелина ответила, что не хочет, чтобы мама отправлялась на рискованный подъем. Однако Боня не прониклась опасениями наследницы и приняла ее слова так, как трактовала сама.
«Ну, конечно, ты хочешь, ты же говорила: „Мама, давай, езжай!“. Короче, пожелай мне удачи, я пошла на Эверест, сердце прямо колотится», — заключила знаменитость, шутя над волнением дочки.
До этого Боня уже восходила на Манаслу, гору в Гималаях. В планах у звезды «Дома-2» еще пара восхождений — на Эверест и на К2 — Чогори, вторую по высоте горную вершину Земли.
Перед покорениями вершин Боня собирается отдохнуть в Дубае, где подкрепит силы.
«Лечу на неделю в Дубай, там неделю море, солнце, отдых, объедание и так далее, потом на Эверест!» — объяснила Виктория.
Она также уже потренировалась, поднявшись за час на возвышенность в Монако. За плечами телезвезды был двадцатикилограммовый рюкзак.
Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Виктории Бони пожаловалась на жизнь в Лондоне.