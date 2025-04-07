Москвичей предупредили об усилении снегопада. Последний раз такое было 27 лет назад
Вильфанд: снегопад в Москве усилится, последний раз такое было 27 лет назад
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Ожидается, что за три дня в столице выпадет от половины до полной месячной нормы осадков.
В Москве ожидается усиление снегопада, который продлится до вторника, 8 апреля. По прогнозам, выпадет от половины до полной месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник, как минимум, в первой половине дня тоже будет снег», — сказал Вильфанд.
По словам эксперта, высота снежного покрова увеличится за три дня до 10–15 сантиметров, что в последний раз наблюдалось 27 лет назад.
Вильфанд добавил, что обычно снег накапливается за три зимних месяца и начинает постепенно уменьшаться с первой декады марта.
Однако в этом году ситуация необычна: в начале марта сначала снег растаял, а затем вновь обрушился мощный снегопад, укрыв город белоснежным одеялом. Подобное происходило только один раз — в апреле 1998 года.
Вильфанд также отметил, что в течение всей недели ночные температуры будут отрицательными — от минус трех до минус семи градусов, а в отдельные ночи — до минус девяти градусов.
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