«Он особенный человек, незрячий с детства»: какой дар перенял Арутюнов от дедушки

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Стендап-комик считает очень важным общение детей со старшим поколением, ведь только так ребенок сможет полноценно прочувствовать любовь семьи.

Актер, стендап-комик Карен Арутюнов рассказал о своем даре, который перенял у дедушки. Личной историей он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Батя 2. Дед».

По словам артиста, именно от дедушки ему достался музыкальный слух, поэтому он отлично поет, не имея образования в данной сфере.

«Мой дедушка — композитор. Он особенный был человек, незрячий с детства. У него обострился слух, играл на аккордеоне. Мог полностью сыграть любую композицию на слух», — пояснил юморист.

Собеседник также считает, что нынешнее поколение отличается от предыдущего в первую очередь воспитанием. По его мнению, современные дети часто растут под контролем нянь или родителей, в связи с чем могут быть лишены внимания бабушек и дедушек. Арутюнов подчеркивает, что именно при общении с более взрослыми родственниками ребенок сможет понять культурный код и прочувствовать любовь семьи.

«Важно прививать с детства, с маленького возраста», — считает артист.

К тому же Арутюнов вспомнил, как его воспитывали в советское время. Примерами из прошлого он подтвердил, что современное поколение значительно отличается от предыдущих.

«В детстве мне мама говорила: „Пока не доешь, гулять не пойдешь. Пока тарелка чистой не будет, велик не получишь“». Сметал языком всю еду с тарелки и получал катание на велике», — поделился Арутюнов.

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