«Мама, не умирай, пожалуйста»: кадры с места ДТП с двумя автобусами в Москве
Опубликовано видео с места ДТП с двумя автобусами в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Семь человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии.
Кадры с места ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Москве оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Авария произошла поздно вечером 6 апреля в районе Бутово. Согласно последней официальной информации, пострадали семь человек. Они получили травмы различной степени тяжести.
Так, на кадрах слышны крики пассажиров, в том числе несовершеннолетних.
«Мама, не умирай, пожалуйста», — кричит ребенок.
Один из пострадавших, вероятно, лежал без сознания головой на оконной раме автобуса, стекло из которой было выбито во время удара с другим транспортным средством. Также рядом с местом происшествия видны следы крови.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.