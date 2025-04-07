«Все на место становится»: Стас Михайлов поборол зависимость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артист теперь стал придерживаться здорового образа жизни.

Народный артист РФ Стас Михайлов полностью отказался от алкоголя. Музыкант жалеет, что не принял это решение раньше, пишет издание 7Дней.ru.

По словам певца, за последнее время ему удалось кардинально изменить свой образ жизни. Так, он сбросил лишний вес и стал более осознанным.

«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится. Мысли другие, все другое», — отметил он.

Секрет молодости Стаса Михайлова заключается и в его регулярных занятиях физической активностью. К тренировкам его приучила супруга Инна, которая также прибывает в подтянутой форме.

«Инна всю жизнь занималась спортом, она профессионально плавала», — пояснил певец.

Артист добавил, что исключил и вредные продукты из своего рациона, которыми раньше закусывал спиртное.

За последние несколько лет поклонники Стаса Михайлова отмечали, что он стал выглядеть моложе. Артист похудел на 20 килограммов. В эфире телешоу он также делился тем, что делал пластические операции и пользовался услугами косметологов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Стас Михайлов рассказал о самом необычном подарке, который он получал.