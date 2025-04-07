В Госдуме предложили назвать в честь Овечкина стадион, улицу или сквер в Москве

Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS; @ РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Депутат Свищев считает, что хоккеист это заслужил.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с инициативой назвать в честь российского хоккеиста, капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стадион, сквер или улицу в Москве Об этом депутат рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Любой матч с участием Овечкина — это украшение турнира. С точки зрения продвижения спорта Александр достоин, чтобы в его честь назвали один из стадионов, сквер в том районе, где он жил. Надеюсь на то, что инициатива будет поддержана», — отметил Свищев.

Депутат отметил, что 895 шайб, которые уже забил Овечкин, станут ориентиром для будущих поколений хоккеистов. При этом он выразил сомнение, что этот рекорд удастся кому-нибудь побить.

«Для нас очень важно, чтобы Александр связал свое будущее именно с Россией, а лучше — с Москвой», — заключил Свищев.

Овечкин прежде признавался, что после истечения срока контракта с «Вашингтон Кэпиталз» он думает вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого является.

Накануне, 6 апреля, Овечкин стал новым королем хоккея, забив свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.