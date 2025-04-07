«Написал текст буквально за один день»: Жуков о песне к мировому рекорду Овечкина

Сергей Жуков написал текст песни к рекорду Александра Овечкина за один день

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Российского хоккеиста поздравили с 895-й шайбой клипом на

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков написал всего за один день текст песни в честь мирового рекорда капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Российский хоккеист за свою карьеру забил 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тем самым он побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. А превзойти канадского спортсмена никто не мог с 1994 года!

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и Сергей Жуков поздравили Овечкина с его спортивным достижением, которое уже вошло в историю хоккея, клипом новой версии песни «18 мне уже». Данная композиция выбрана неслучайно — это любимый трек спортсмена из репертуара группы «Руки Вверх!»

Фото, видео: @РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Жуков отметил, что не мог иначе отреагировать на 895-ю шайбу Овечкина, постольку спортсмен является не только его соотечественником, но и хорошим другом. Во время написания текста песни исполнитель стремился к тому, чтобы «под такой музыкальный гимн подписалось как можно больше людей» во всему миру.

«Я без колебаний написал текст буквально за один день, прислал своим коллегам на СТС и сказал: ребята, мне кажется, из этого может получиться что-то, что объединит всех нас вместе в этой большой радости», — рассказал артист.

Жуков добавил, что сама песня выражает большую гордость за человека, который добился успеха только личными усилиями.

Ранее, писал 5-tv.ru, от Овечкина уже ждут новый мировой рекорд — тысячу забитых голов. Что на это ответил хоккеист — читайте в нашем материале.